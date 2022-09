Russia | giornalista Safronov condannato a 22 anni per spionaggio

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilrusso Ivanè statooggi dal tribunale di Mosca a 22di carcere per “tradimento”, con l’accusa di aver fornito informazioni militari a spie della Repubblica Ceca. Esperto di temi di difesa,ha lavorato per i quotidiano Kommersant e Vedomosti. Ha sempre negato le accuse, dichiarando di essere stato accusato per la sua attività. Fonti giudiziarie hanno riferito all’agenzia stampa russa Tass che, avendo compiuto un reato “grave”, il 32ennedovrà scontare almeno 14in un regime di stretta detenzione. La condanna è la prima di unper tradimento dal 2001 e la più severa degli ultimiper questo tipo di reato. La ...

Safronov, exper testate di peso come Kommersant e Vedomosti, è stato accusato di alto tradimento e incarcerato da luglio 2020: secondo la procura, che aveva chiesto 24 anni di carcere, ...Novaya Gazeta non potrà più stampare il suo giornale in. L'Onu: 'Ennesimo colpo all'... Per lo stesso giornale lavorava anche Anna Politkovskaya , lauccisa il 7 ottobre 2006. Lo ... Russia, il giornalista Safronov condannato a 22 anni La tv di Stato russa si scaglia contro la nuova prima ministra inglese Liz Truss. La giornalista nel dare la notizia ha detto: « In Gran Bretagna si è realizzata la distopia di George Orwell in 1984».Il portavoce del Cremlino: via le sanzioni o niente energia. L’Iran: toglietele anche a noi e vi daremo una mano. Il prezzo di nuovo alle stelle ...