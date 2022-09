Olivia Wilde non risponde alle domande su Harry Styles: le verità di Don’t worry darling (Di lunedì 5 settembre 2022) Olivia Wilde presenta oggi al Festival di Venezia 2022 il suo Don’t worry darling di cui è regista e interprete insieme al fidanzato Harry Styles e a Florence Pugh. E se del primo non vuole parlare, della seconda non risponde. Foto Ansa Stelle, polemiche e distopie… Per i rumor, che lo attorniano da tempo, e per le star coinvolte (da Florence Pugh a Harry Styles, fino a Chris Pine), Don’t worry darling di Olivia Wilde è sicuramente il film del giorno alla Mostra di Venezia 2022. Almeno tra i titoli fuori concorso. Il red carpet circondato dai fan, che bivaccano davanti alle transenne già dal mattino presto, è il termometro per misurare l’attesa di ... Leggi su amica (Di lunedì 5 settembre 2022)presenta oggi al Festival di Venezia 2022 il suo Don’tdi cui è regista e interprete insieme al fidanzatoe a Florence Pugh. E se del primo non vuole parlare, della seconda non. Foto Ansa Stelle, polemiche e distopie… Per i rumor, che lo attorniano da tempo, e per le star coinvolte (da Florence Pugh a, fino a Chris Pine), Don’tdiè sicuramente il film del giorno alla Mostra di Venezia 2022. Almeno tra i titoli fuori concorso. Il red carpet circondato dai fan, che bivaccano davantitransenne già dal mattino presto, è il termometro per misurare l’attesa di ...

RadioItalia : Harry Styles ????? L’attore e cantante è a #Venezia79 per presentare il film di Olivia Wilde (sua compagna) “Don’t… - vxmirrorball : RT @Iuvsneedy: olivia wilde quando ha visto arrivare florence pugh a venezia nel bel mezzo della conferenza stampa - alexcabot_ : @il_semedisenape infatti io non ho mai negato che il drama ci sia. semplicemente viene ingigantito dalle fan di Har… - giuliapalvin : RT @Harrysiavitamij: IO E MARCO CHE CERCHIAMO DI NON RIDERE ASCOLTANDO OLIVIA WILDE : - iammmartina_ : È triste che a causa del drama questo film sia diventato solo il film di Olivia Wilde e harry styles mentre le perf… -