Non lasciatevi ingannare dai meme: Harry Styles è bravo in Don't Worry Darling (Di lunedì 5 settembre 2022) Il seguente articolo contiene alcuni piccoli spoiler su Don't Worry Darling. Pochi film afferrano lo zeitgeist per le palle quanto Don't Worry Darling. Sì, ci sono le voci dei tabloid sui litigi sul set, le domande di intervista eluse e le mancate apparizioni alle conferenze stampa; ma c'è un elemento più pop-star in gioco, e il suo nome è Harry Styles. Anche se non è certo il primo musicista mega-globale a fare il salto verso il palcoscenico hollywoodiano - da Cher a Lady Gaga, spesso si rivela un'impresa più riuscita di quanto si pensi - ecco una mossa di carriera di cui si parla da anni. Prima una promettente parte in Dunkirk di Christopher Nolan, poi un cameo nel post-credits di Eternals di Chloe Zhao; il nuovo diabolico dramma retrò di Olivia Wilde, appena presentato in anteprima ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Il seguente articolo contiene alcuni piccoli spoiler su Don't. Pochi film afferrano lo zeitgeist per le palle quanto Don't. Sì, ci sono le voci dei tabloid sui litigi sul set, le domande di intervista eluse e le mancate apparizioni alle conferenze stampa; ma c'è un elemento più pop-star in gioco, e il suo nome è. Anche se non è certo il primo musicista mega-globale a fare il salto verso il palcoscenico hollywoodiano - da Cher a Lady Gaga, spesso si rivela un'impresa più riuscita di quanto si pensi - ecco una mossa di carriera di cui si parla da anni. Prima una promettente parte in Dunkirk di Christopher Nolan, poi un cameo nel post-credits di Eternals di Chloe Zhao; il nuovo diabolico dramma retrò di Olivia Wilde, appena presentato in anteprima ...

