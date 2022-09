Messi e Mastercard: raccolta fondi per Save the Children (Di lunedì 5 settembre 2022) La leggenda del calcio Lionel Messi ha dato il via, insieme a Mastercard, a una nuova campagna di raccolta fondi a sostegno di Save the Children – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro migliore – attraverso un nuovo spot in cui lo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) La leggenda del calcio Lionelha dato il via, insieme a, a una nuova campagna dia sostegno dithe– l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro migliore – attraverso un nuovo spot in cui lo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

