Mara Venier picchiata e minacciata di morte: ecco cos'è successo (Di lunedì 5 settembre 2022) Zia Mara, è così che tutti la chiamano affettuosamente, dietro al suo sorriso nasconde un passato davvero tremendo. Una tragica vicenda, portata nel cuore per tanti anni, che oggi viene rivelata. Mara Venier, la conduttrice tanto amata che quest'anno sarà nuovamente alla conduzione della trasmissione Domenica In, per la quattordicesima edizione, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Proprio in questa occasione ha fatto una rivelazione inaspettata tornando indietro nel passato. ecco cosa ha raccontato. La terribile rivelazione Domenica In non è una trasmissione che punta sugli ascolti e su tutto ciò che può essere trash. Quest'anno la trasmissione affronterà argomenti molto delicati, tra cui la violenza sulle donne. Si tratta di una tematica che in passato ha colpito la stessa ...

