Inter, parte la missione per Skriniar: Marotta in ansia per la minaccia Psg (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Psg ci ha provato davvero fino all'ultimo minuto disponibile nella recente sessione di mercato per Milan Skriniar. Sarebbe sceso in...

Inter, parte la missione rinnovo per Skriniar: Marotta in ansia, occhio alla minaccia Calciomercato.com