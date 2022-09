Inter, i big sotto esame: da Barella a Calhanoglu, non esistono più intoccabili (Di lunedì 5 settembre 2022) Troppi big hanno deluso e l'Inter ha sfigurato nel derby di fronte al Milan, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. “L’Inter pr... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Troppi big hanno deluso e l'ha sfigurato nel derby di fronte al Milan, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. “L’pr...

GloriaSartorio : Dopo il #DERBY, tutti i big che hanno deluso - perseguitatoak : @saIva___ @Alex_Cavasinni Spezzo una lancia in suo favore, Leao a volte stecca i big match, contro questa Inter era… - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: Serie A: l'avvio delle Big rispetto alla passata stagione nelle prime 5 Giornate Napoli -4 Inter -4 Juventus +4 Milan -2 R… - v02mo : @Inter Gagliardini in big 2022 - 1926_cri : Tutti affranti e perplessi perché su un talento come #Kvaratskhelia non ci siano andate prima Juve, Inter, Milan o… -