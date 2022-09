India | giostra per bambini con 15 persone a bordo si stacca e crolla | 10 feriti – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 5 settembre 2022) Almeno 10, tra cui donne e, sono rimaste ferite in, quando la piattaforma girevole di unasi è rotta ed èta, scivolando per 25 metri lungo l’asta del macchinario. I fatti sono avvenuti in un luna park nel distrettono del Mohali, parte dello Stato del Punjab, nella serata di domenica. Lecoinvolte accusano dolori alla testa e al collo e alcune di loro si trovano in stato di shock. Alla notizia dell’incidente, la polizia è presto accorsa sul luogo da dove gli individui coinvolti sono stati portati in ospedale, riporta l’Tribune. Secondo i testimoni oculari presenti, sullasi trovavano al meno 15che hanno fatto notare l’assenza di misure di ...