Highlights e gol Monza-Atalanta 0-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la quinta giornata di. Serata trionfale per la Dea, che si aggiudica il derby lombardo grazie al gol di Hojlund e all’autogol di Marlon propiziata da Lookman: così, i nerazzurri si portano a quota 13 punti in classifica, in testa da soli al campionato. Di seguito allora ecco le immagini salienti della partita. SportFace.