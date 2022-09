Gazzetta – Juve, Zakaria al Chelsea in prestito: diritto di riscatto a 30 milioni (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-01 20:13:19 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla Gazzetta: Il club londinese si farà carico per intero dell’ingaggio del giocatore (3 milioni) Ora è ufficiale, altra cessione last minute per la Juve, che dopo aver dato Arthur in prestito al Liverpool, ha ceduto anche Denis Zakaria al Chelsea. Il centrocampista svizzero, arrivato in bianconero in gennaio, è stato ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a 30 milioni). Il club londinese si farà carico per intero dell’ingaggio del giocatore (3 milioni). altro step — Una rappresentanza dello staff medico del Chelsea è stato al J-Medical per ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-01 20:13:19 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla: Il club londinese si farà carico per intero dell’ingaggio del giocatore (3) Ora è ufficiale, altra cessione last minute per la, che dopo aver dato Arthur inal Liverpool, ha ceduto anche Denisal. Il centrocampista svizzero, arrivato in bianconero in gennaio, è stato ceduto con la formula delcondi(fissato a 30). Il club londinese si farà carico per intero dell’ingaggio del giocatore (3). altro step — Una rappresentanza dello staff medico delè stato al J-Medical per ...

