Diritti umani, Israele contro le Nazioni Unite: un giro di vite che non risparmia nessuno (Di lunedì 5 settembre 2022) Da due anni, ormai, le autorità israeliane rifiutano di rinnovare o emettere nuovi visti per il personale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Nel 2020 – come ha reso noto in un comunicato stampa Michelle Bachelet, l’Alta commissaria che ha terminato il suo mandato il 31 agosto – i 15 funzionari del suo ufficio non hanno avuto altra scelta se non andarsene, interrompendo 26 anni di presenza sul campo. Da allora, ogni richiesta di rinnovo o emissione dei visti è stata respinta. Questa situazione, se non impedisce alle Nazioni Unite di continuare a monitorare la situazione dei Diritti umani, la dice lunga sulla crescente ostilità delle autorità israeliane nei confronti della presenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Da due anni, ormai, le autorità israeliane rifiutano di rinnovare o emettere nuovi visti per il personale dell’Alto commissariato delleper inei Territori palestinesi occupati. Nel 2020 – come ha reso noto in un comunicato stampa Michelle Bachelet, l’Alta commissaria che ha terminato il suo mandato il 31 agosto – i 15 funzionari del suo ufficio non hanno avuto altra scelta se non andarsene, interrompendo 26 anni di presenza sul campo. Da allora, ogni richiesta di rinnovo o emissione dei visti è stata respinta. Questa situazione, se non impedisce alledi continuare a monitorare la situazione dei, la dice lunga sulla crescente ostilità delle autorità israeliane nei confronti della presenza di ...

