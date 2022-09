Così la Francia si prepara al razionamento del gas (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo il quotidiano The New York Times , lo sforzo richiede ad aziende e privati di abbassare i termostati e spegnere le pubblicità luminose di notte, tra altre misure, perché in mancanza di ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Secondo il quotidiano The New York Times , lo sforzo richiede ad aziende e privati di abbassare i termostati e spegnere le pubblicità luminose di notte, tra altre misure, perché in mancanza di ...

mamminapost : @AssiaVonNeumann @UFootnotes Perché, per esempio, lo stato ricava crescita demografica da chi si occupa del lavoro… - angelopalmeri : La Francia ha fatto pressioni per evitare mosse della Commissione Europea a favore dei lavoratori della #gigeconomy… - pietro_busacca : RT @VittorioXlater: @SimonellaD @gianrollandi I ragionamenti dei sondaggisti lasciano il tempo che trovano. Io non voterò mai per chi ha sc… - GOLDENHACHIKO : @lazvlang così mi regali un viaggio in francia - VittorioXlater : @SimonellaD @gianrollandi I ragionamenti dei sondaggisti lasciano il tempo che trovano. Io non voterò mai per chi h… -