Ciclismo | si ritira Cameron Meyer “Un percorso che mi lascia ricordi felicissimi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022) Due volte campione australiano in linea, una volta a cronometro, dodici successi da professionista in carriera ai quali vanno aggiunte anche le affermazioni su pista. Siun pilastro delaustraliano: questa sarà l’ultima stagione di. A 34 anni suonati il corridore della BikeExchange – Jayco ha deciso di dire stop. Le sue parole: “È stato unfantastico e un viaggio che mi. Non potrò ringraziare abbastanza Gerry e Val Ryan (i proprietari della BikeExchange-Jayco, ndr) per avermi dato la possibilità di vivere così tanti anni belli come membro della loro formazione. Ora sono impaziente di cominciare un nuovo capitolo della mia vita e auguro alla squadra i migliori successi per il futuro”. Il ...