Una Vita anticipazioni 5 settembre 2022, la rabbia di Ramon

Nella puntata di Una Vita in onda lunedì 5 settembre 2022 Ramon sarà accompagnato da Fidel da Leondardo, arrestato da quest'ultimo come facente parte dell'organizzazione anarchica che ha provocato l'attentato dove han perso la Vita Antonito e Carmen. Il Palacios sente dentro di se accendersi il fuoco della vendetta. Seguite questo episodio in diretta streaming collegandovi al portale Mediaset Infinity.

