**Ucraina: Salvini, 'giusto andare avanti con via punitiva, ma serve scudo europeo'** (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio 8Como), 4 set. (Adnkronos) - "Se vinciamo le elezioni, andremo al governo con un ministro degli Esteri che potrebbe essere qui dentro, andremo avant" rispetto alle sanzioni alla Russia, "ma non possono rimetterci imprenditori e lavoratori italiani, serve uno scudo europeo". E dunque "andremo avanti con la via della punizione del regime che ha aggredito, ma proteggendo i nostri imprenditori e i nostri lavoratori". Perché "vincere le elezioni ereditando un Paese in ginocchio non sarebbe una gran soddisfazione". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Milano. "Lo scudo europeo protettivo -aggiunge Salvini- abbassa la speculazione domani, il nucleare fra sette anni darà i suoi frutti, estraiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio 8Como), 4 set. (Adnkronos) - "Se vinciamo le elezioni, andremo al governo con un ministro degli Esteri che potrebbe essere qui dentro, andremo avant" rispetto alle sanzioni alla Russia, "ma non possono rimetterci imprenditori e lavoratori italiani,uno". E dunque "andremocon la via della punizione del regime che ha aggredito, ma proteggendo i nostri imprenditori e i nostri lavoratori". Perché "vincere le elezioni ereditando un Paese in ginocchio non sarebbe una gran soddisfazione". Lo ha detto il leader della Lega Matteointervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Milano. "Loprotettivo -aggiunge- abbassa la speculazione domani, il nucleare fra sette anni darà i suoi frutti, estraiamo ...

GiovaQuez : Salvini di nuovo contro le sanzioni alla Russia e Berlusconi che spiega come Putin sia stato “costretto ad invadere… - pdnetwork : “Le minacce di diplomatici russi a stampa italiana sono un fatto. Nonostante questo,Salvini non ha mai stralciato i… - MediasetTgcom24 : Russia, Salvini: 'Cambiamo sanzioni, l'Europa sta punendo se stessa' #salvini #russia #ucraina #sanzioni #europa - anto_galli4 : RT @Qua_Agatha: Chiedo... ma quando #Salvini ci dice BASTA dare soldi all’Ucraina e la #Meloni risponde con un bel NO... Vuol dire che co… - nicdele : RT @GiovaQuez: Salvini di nuovo contro le sanzioni alla Russia e Berlusconi che spiega come Putin sia stato “costretto ad invadere l’Ucrain… -