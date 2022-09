“Sono un figlio”, il nuovo album di inediti di Ron (Di domenica 4 settembre 2022) MILANO – Esce il 30 settembre il nuovo album di inediti di Ron dal titolo “Sono un figlio”. Torna così, a distanza di 8 anni dal suo più recente lavoro in studio, uno dei nostri artisti più amati e con una delle carriere più importanti del panorama italiano, di cui è protagonista indiscusso. Prodotto dallo stesso Ron e da Maurizio Parafioriti, “Sono un figlio” conterrà tredici brani scritti dallo stesso Ron con l’aiuto di importanti autori e giovani artisti, tra i più interessanti della scena musicale. Questi i titoli: Sono un figlio; Più di quanto ti ho amato; Abitante di un corpo celeste; Diventerò me stesso; Un’astronave nel cielo; Melodramma pop; La stessa persona; Annina; Questo vento; Quel fuoco; Nelle lettere; Fino a domani; I ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 settembre 2022) MILANO – Esce il 30 settembre ildidi Ron dal titolo “un”. Torna così, a distanza di 8 anni dal suo più recente lavoro in studio, uno dei nostri artisti più amati e con una delle carriere più importanti del panorama italiano, di cui è protagonista indiscusso. Prodotto dallo stesso Ron e da Maurizio Parafioriti, “un” conterrà tredici brani scritti dallo stesso Ron con l’aiuto di importanti autori e giovani artisti, tra i più interessanti della scena musicale. Questi i titoli:un; Più di quanto ti ho amato; Abitante di un corpo celeste; Diventerò me stesso; Un’astronave nel cielo; Melodramma pop; La stessa persona; Annina; Questo vento; Quel fuoco; Nelle lettere; Fino a domani; I ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - Agenzia_Ansa : Madre e figlio migranti sono stati trovati morti abbracciati in fondo al mare. Il corpo della donna è stretto a que… - Andrea44cssm : @ldgioia @LaBombetta76 @marioadinolfi Sulla prima parte sono d'accordo, di la seconda che hai detto non lo so... Am… - HardRock900 : Il figlio di #briatore a 12= anni CEO di un’azienda È logico che un ragazzo figlio di #briatore con “l’intelligenz… - flautoeintuito : @metantacauta72 @MadameA02 @ZPeppem Ma no, non ci ho sofferto. Già a dieci anni sapevo che i poveracci erano loro.… -