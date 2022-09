Psg-Juventus in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di domenica 4 settembre 2022) La Juventus di Massimiliano Allegri affronterà il Paris Saint-Germain in trasferta nella prima gara della fase a gironi della Champions League 2022/2023. I parigini sono certamente la squadra più pericolosa del Gruppo H per i bianconeri, che sono chiamati subito ad una grande prova in campo europeo. La condizione migliore è ancora da trovare in un inizio di stagione non molto brillante in quanto a gioco e capacità di creare occasioni da rete. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di martedì 6 settembre. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso il ‘Parco dei Principi’. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitorerà la partita mediante i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k (213). ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ladi Massimiliano Allegri affronterà il Paris Saint-Germain in trasferta nella prima gara della fase a gironi della. I parigini sono certamente la squadra più pericolosa del Gruppo H per i bianconeri, che sono chiamati subito ad una grande prova in campo europeo. La condizione migliore è ancora da trovare in un inizio di stagione non molto brillante in quanto a gioco e capacità di creare occasioni da rete. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di martedì 6 settembre. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso il ‘Parco dei Principi’. Latelevisiva è affia Sky Sport, che monitorerà la partita mediante i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k (213). ...

