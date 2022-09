Parla Luttwak | “Ecco gli errori dell’Europa in Ucraina”

Leggi su it.insideover

(Di domenica 4 settembre 2022) Il 2022 verrà osservato e studiato dalla posterità come un anno denso di eventi: dalla guerra in, con la quale la Russia ha esplicitato all’Occidente che alcuni punti della sua politica estera non sono negoziabili, all’aggravamento della crisi economica globale innescata dalla pandemia di Covid-19 che ha messo in risalto le debolezze delle tradizionali InsideOver.