Monza-Atalanta | i convocati di Stroppa | fuori Carboni

DiMarzio : .@ACMonza, le parole di #Stroppa alla vigilia della gara contro l'@Atalanta_BC - DiMarzio : #SerieA | La probabile formazione dell'@Atalanta_BC in vista del @ACMonza - Atalantinicom : #Atalanta - Monza - Atalanta: 21 i convocati nerazzurr... - sportface2016 : #MonzaAtalanta, i convocati di #Stroppa: fuori #Carboni - Luxgraph : Atalanta, i convocati per il Monza: Muriel ko salta il match -

...Udinese e 2 - 0 contro il Bologna) e "soltanto" di due pareggi esterni (1 - 1 contro l'e ...scorsa a Firenze e alle vittorie dopo per 2 - 5 di Verona e per 4 - 0 in casa contro ilper ......25 Elisabetta Cocciaretto - Whitney Osuigwe 2 - 0 CALCIO - SERIE A 18:30 Verona -0 - 1 18:...30 Sassuolo - Milan 0 - 0 20:45 Inter - Cremonese 3 - 1 20:45 Roma -3 - 0 CALCIO - PREMIER ...BERGAMO - Dopo Zapata, l'Atalanta deve rinunciare a Luis Muriel. L'attaccante colombiano ha riportato un problema alla coscia e non è stato pertanto convocato per la trasferta di domani a Monza per la ...Altra tegola per la Dea che deve rinunciare all'attaccante colombiano per un problema alla coscia BERGAMO - Ennesima tegola in casa Atalanta. Dopo lo stop per Zapata, l'altro attaccante colombiano, Lu ...