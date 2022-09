Milan segnala a Procura cori antisemiti derby (Di domenica 4 settembre 2022) "Che tristezza. Che vergogna", con queste parole il Milan pubblica su Twitter un video in cui gli ultras della Curva Nord dell'Inter - al momento di esporre la coreografia nel derby di ieri sera - ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 4 settembre 2022) "Che tristezza. Che vergogna", con queste parole ilpubblica su Twitter un video in cui gli ultras della Curva Nord dell'Inter - al momento di esporre la coreografia neldi ieri sera - ...

