Gas, ecco chi sta uccidendo l'Italia: "Borsa truccata", qui crolla l'Europa (Di domenica 4 settembre 2022) L'Europa prova a mettere all'angolo Vladimir Putin aprendo alla definizione di un tetto ai prezzi del gas. Intanto però resta il problema delle quotazioni “drogate” da fattori geopolitici e non da dati reali. “La Borsa è truccata”, è il titolo forte del Giornale su questa spinosa questione: l'accusa è rivolta soprattutto all'Olanda, con la Borsa che giocherebbe a favore delle speculazioni, facendo schizzare alle stelle i costi. Intanto il prezzo del gas continua a oscillare in maniera paurosa: a maggio 2021 si pagava 20 euro al megawattora, ieri invece 240 e qualche giorno fa addirittura 340, un record assoluto che si spera non venga mai ritoccato. Un'eventualità che però non si può escludere, soprattutto se la Russia dovesse decidere di chiudere del tutto i rubinetti. “Oggi sul mercato tanti vogliono comprare ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) L'prova a mettere all'angolo Vladimir Putin aprendo alla definizione di un tetto ai prezzi del gas. Intanto però resta il problema delle quotazioni “drogate” da fattori geopolitici e non da dati reali. “La”, è il titolo forte del Giornale su questa spinosa questione: l'accusa è rivolta soprattutto all'Olanda, con lache giocherebbe a favore delle speculazioni, facendo schizzare alle stelle i costi. Intanto il prezzo del gas continua a oscillare in maniera paurosa: a maggio 2021 si pagava 20 euro al megawattora, ieri invece 240 e qualche giorno fa addirittura 340, un record assoluto che si spera non venga mai ritoccato. Un'eventualità che però non si può escludere, soprattutto se la Russia dovesse decidere di chiudere del tutto i rubinetti. “Oggi sul mercato tanti vogliono comprare ...

