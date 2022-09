**Elezioni: Calenda a Letta, 'stai perdendo senso realtà, non voglio distruggere nessuno'** (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Enrico Letta stai perdendo il senso di ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non voglio distruggere nessuno. L'Italia ha bisogno di un partito socialdemocratico così come ha bisogno di un partito liberale, riformista e popolare. Fine". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carlo Calenda in risposta alle parole del segretario Pd su La Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Enricoildi ciò che dici. Vedi guerre ideologiche ovunque. Io non. L'Italia ha bisogno di un partito socialdemocratico così come ha bisogno di un partito liberale, riformista e popolare. Fine". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo Polo Carloin risposta alle parole del segretario Pd su La Stampa.

