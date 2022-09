Classifica Mondiale piloti F1 2022: Verstappen dominante, +109 su Leclerc e Perez (Di domenica 4 settembre 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 310 2. Charles Leclerc (Ferrari) 201 3. Sergio Perez (Red Bull) 201 4. George Russell (Mercedes) 188 5. Carlos Sainz (Ferrari) 175 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 161 7. Lando Norris (McLaren) 82 8. Esteban Ocon (Alpine) 66 9. Fernando Alonso (Alpine) 59 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 19 14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 18 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 18. Lance Stroll (Aston Martin) 5 19. Alexander Albon (Williams) 4 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 @RACINGPICTURE Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)F11. Max(Red Bull) 310 2. Charles(Ferrari) 201 3. Sergio(Red Bull) 201 4. George Russell (Mercedes) 188 5. Carlos Sainz (Ferrari) 175 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 161 7. Lando Norris (McLaren) 82 8. Esteban Ocon (Alpine) 66 9. Fernando Alonso (Alpine) 59 10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 20 13. Daniel Ricciardo (McLaren) 19 14. Pierre Gasly (AlphaTauri) 18 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 18. Lance Stroll (Aston Martin) 5 19. Alexander Albon (Williams) 4 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 @RACINGPICTURE

