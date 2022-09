Trivelle, nucleare e burocrazia: trent'anni di no ideologici hanno bloccato l'Italia (Di sabato 3 settembre 2022) Se oggi l'Italia si trova con il cappio al collo, costretta ad approvvigionarsi di energia all'estero, è il frutto anche delle scelte politiche fatte negli ultimi trent' anni. Dal no al nucleare alle trivellazioni bloccate nell'Adriatico, fino agli impianti eolici e fotovoltaici sul larga scala bloccati dalla burocrazia. Negli ultimi mesi il governo Draghi ha iniziato a svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo. Prima importavamo da Mosca il 40% del nostro fabbisogno. Oggi siamo scesi sotto al 26%. Ora il nostro maggior fornitore è l'Algeria. Ma ancora non basta. Occorre puntare sulla produzione nazionale. RIFIUTO DEL nucleare Il tema è al centro della campagna elettorale. Matteo Salvini assicura che, in caso di vittoria, il nuovo governo punterà sul nucleare di ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 settembre 2022) Se oggi l'si trova con il cappio al collo, costretta ad approvvigionarsi di energia all'estero, è il frutto anche delle scelte politiche fatte negli ultimi. Dal no alalle trivellazioni bloccate nell'Adriatico, fino agli impianti eolici e fotovoltaici sul larga scala bloccati dalla. Negli ultimi mesi il governo Draghi ha iniziato a svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo. Prima importavamo da Mosca il 40% del nostro fabbisogno. Oggi siamo scesi sotto al 26%. Ora il nostro maggior fornitore è l'Algeria. Ma ancora non basta. Occorre puntare sulla produzione nazionale. RIFIUTO DELIl tema è al centro della campagna elettorale. Matteo Salvini assicura che, in caso di vittoria, il nuovo governo punterà suldi ...

tempoweb : Trivelle, nucleare e burocrazia: trent'anni di no ideologici hanno bloccato l'Italia #3settembre @dar_martini… - usagirl20201 : RT @marcopalears: Quindi - no al nucleare - no termovalorizzatori - no ai rigassificatori - no alle trivelle Però - sì a bollette meno ca… - giuseppe76 : @No_Islam_ Nessuno ...è un'operazione militare speciale. Non una guerra. Chi ha fatto guerra a nucleare, trivelle g… - CecchiRiccardo : @GassmanGassmann Anche se non avessi abbandonato il nucleare e chiuso le piattaforme nell’Adriatico con il no trivelle. - Pscavino : Meglio mandarci gli oppositori delle trivelle, dei rigassificatori, dei parchi eolici, del nucleare a prescindere… -