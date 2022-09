Roma, lascia il cane solo a morire sul balcone: i vicini lo nutrono e lo salvano (Di sabato 3 settembre 2022) C’è chi li abbandona in autostrada, chi invece a casa propria, ma in entrambi i casi destinandoli a morte certa. Già, perché lasciando i propri animali domestici su un balconcino senza acqua, cibo, o un riparo dal sole, li si sta condannando ad una morte atroce. C’è da chiedersi: come si fa a compiere questi barbari gesti nei confronti del proprio amico a quattro zampe, quello che prima si coccola, si nutre e poi all’improvviso si abbandona. Purtroppo anche se sembra assurdo, la triste realtà è che ogni anno, specialmente durante l’estate e il periodo delle vacanze, migliaia di animali – soprattutto cani – muoiono per colpa dei loro padroni: travolti dalle auto in autostrada, di caldo, di fame o di sete. Roma: cane lasciato sul balcone senza cibo ne’ acqua E’ successo anche lo scorso giovedì 1 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 settembre 2022) C’è chi li abbandona in autostrada, chi invece a casa propria, ma in entrambi i casi destinandoli a morte certa. Già, perchéndo i propri animali domestici su un balconcino senza acqua, cibo, o un riparo dal sole, li si sta condannando ad una morte atroce. C’è da chiedersi: come si fa a compiere questi barbari gesti nei confronti del proprio amico a quattro zampe, quello che prima si coccola, si nutre e poi all’improvviso si abbandona. Purtroppo anche se sembra assurdo, la triste realtà è che ogni anno, specialmente durante l’estate e il periodo delle vacanze, migliaia di animali – soprattutto cani – muoiono per colpa dei loro padroni: travolti dalle auto in autostrada, di caldo, di fame o di sete.to sulsenza cibo ne’ acqua E’ successo anche lo scorso giovedì 1 ...

claudianeri : @marioricciard18 È qualcosa che mi lascia sempre basita. Il comune di Roma nn è dotato di addetti alla manutenzione dei giardini ?? - CorriereCitta : Roma, lascia il cane solo a morire sul balcone: i vicini lo nutrono e lo salvano - VoceGiallorossa : ????????La Roma in Nazionale - Moldova-Italia Femminile 0-8 - Trionfo Azzurro. Doppietta per Giacinti. Giugliano segna… - francitocchini : @blackma41625250 secondo me lascia il telefono a Roma - MichelePersia1 : Tiago Pinto che lascia capire con questa frase di frequentare il Roma Twitter assiduamente #MagoPinto #ASRoma -