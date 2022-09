Napoli, ancora un incidente sul lungomare: due giovani travolti da auto impazzita (Di sabato 3 settembre 2022) Non sono nemmeno trascorsi 7 giorni dalla morte di Elvira Zibra, la 34enne investita e uccisa da una moto impazzita nei pressi del lungomare di Napoli, che, nella serata, più o meno nello stesso tratto di strada si è verificato un nuovo incidente più o meno simile a quello accaduto lunedì scorso. Napoli, incidente in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 settembre 2022) Non sono nemmeno trascorsi 7 giorni dalla morte di Elvira Zibra, la 34enne investita e uccisa da una motonei pressi deldi, che, nella serata, più o meno nello stesso tratto di strada si è verificato un nuovopiù o meno simile a quello accaduto lunedì scorso.in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

