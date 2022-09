Monza: calci, pugni e rapine sui treni in Brianza, sgominata dai carabinieri baby gang (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Sarebbero responsabili di almeno cinque rapine, tre delle quali fatte a Seregno ai danni di minorenni, i quattro minorenni colpiti da un'ordinanza di misura cautelare in carcere, che agivano sistematicamente nei pressi delle stazioni ferroviarie e a bordo di treni in servizio tra i comuni di Seregno e Monza. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno preso avvio nel febbraio di quest'anno, in seguito alle denuncia sporte dalle vittime ai carabinieri della Compagnia di Seregno. I carabinieri hanno scoperto l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale composto da minorenni (due di nazionalità italiana, uno marocchina e uno egiziana) che, puntando sulla forza intimidatoria del branco - agivano attorniati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Sarebbero responsabili di almeno cinque, tre delle quali fatte a Seregno ai danni di minorenni, i quattro minorenni colpiti da un'ordinanza di misura cautelare in carcere, che agivano sistematicamente nei pressi delle stazioni ferroviarie e a bordo diin servizio tra i comuni di Seregno e. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, hanno preso avvio nel febbraio di quest'anno, in seguito alle denuncia sporte dalle vittime aidella Compagnia di Seregno. Ihanno scoperto l'esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale composto da minorenni (due di nazionalità italiana, uno marocchina e uno egiziana) che, puntando sulla forza intimidatoria del branco - agivano attorniati ...

