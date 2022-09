Le minacce in chat al 13enne di Gragnano caduto dal balcone: “Ti devi uccidere” (Di sabato 3 settembre 2022) Una “storia di bullismo”, nata al di fuori dall’ambito scolastico, emerge dalle indagini sulla morte di Alessandro, il 13enne precipitato dal quarto piano giovedì scorso in via Lamma a Gragnano (Napoli). Lo riporta ‘il Mattino’, secondo cui sono al vaglio dei carabinieri gli sms ricevuti dal giovane, il cui telefono è stato posto subito sotto sequestro. “Lo tempestavano di messaggi in una chat segreta. Insulti e minacce di ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla finita”, riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono in via di identificazione gli autori dei messaggi. I pm della Procura di Torre Annunziata e i militari dell’Arma della stazione di Gragnano ritengono che la vittima potrebbe essere stata presa di mira da una gang di bulli, che aveva ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Una “storia di bullismo”, nata al di fuori dall’ambito scolastico, emerge dalle indagini sulla morte di Alessandro, ilprecipitato dal quarto piano giovedì scorso in via Lamma a(Napoli). Lo riporta ‘il Mattino’, secondo cui sono al vaglio dei carabinieri gli sms ricevuti dal giovane, il cui telefono è stato posto subito sotto sequestro. “Lo tempestavano di messaggi in unasegreta. Insulti edi ogni genere, promesse di un imminente incontro per strada. E, soprattutto, inviti ben precisi a farla finita”, riporta ‘il Mattino’ secondo cui sono in via di identificazione gli autori dei messaggi. I pm della Procura di Torre Annunziata e i militari dell’Arma della stazione diritengono che la vittima potrebbe essere stata presa di mira da una gang di bulli, che aveva ...

