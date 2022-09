Giovanni Allevi parla del tumore: «Le mani tremano, non posso suonare» (Di sabato 3 settembre 2022) Tramite i suoi canali social, Giovanni Allevi è tornato a parlare del tumore contro cui sta combattendo da qualche settimana. Il maestro e compositore, a causa delle potente cura farmacologica che sta seguendo, non può suonare perché le sue mani tremano. Nonostante tutto, non ha perso la voglia di creare. Giovanni Allevi torna a parlare del tumore: le cure non gli consentono di suonare Lo scorso giugno, Giovanni Allevi ha rivelato ai fan di avere un tumore, un terribile mieloma. Il maestro e compositore ha così iniziato la sua battaglia e oggi, a distanza di qualche mese dall'annuncio, sta ancora combattendo come un leone. Via ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 3 settembre 2022) Tramite i suoi canali social,è tornato are delcontro cui sta combattendo da qualche settimana. Il maestro e compositore, a causa delle potente cura farmacologica che sta seguendo, non puòperché le sue. Nonostante tutto, non ha perso la voglia di creare.torna are del: le cure non gli consentono diLo scorso giugno,ha rivelato ai fan di avere un, un terribile mieloma. Il maestro e compositore ha così iniziato la sua battaglia e oggi, a distanza di qualche mese dall'annuncio, sta ancora combattendo come un leone. Via ...

