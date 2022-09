F1 su TV8, GP Olanda 2022: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche (Di sabato 3 settembre 2022) L’odierna giornata di sabato 3 settembre sarà dedicata alle qualifiche del Gran Premio d’Olanda di F1. La griglia di partenza sarà determinata seguendo il format classico. Pertanto farà fede il tempo sul giro secco, da ottenere nella fase decisiva di una sessione che comincerà con il cosiddetto Q1, al quale prenderanno parte tutti e 20 i piloti. Solamente i 15 più veloci guadagneranno accesso al Q2, mentre i peggiori cinque saranno eliminati. Il processo sarà quindi reiterato, allo scopo di far partecipare al Q3 solamente i 10 uomini più rapidi, quelli destinati a giocarsi la pole position. A proposito di pole position, nella stagione corrente il migliore sul giro singolo è indubbiamente Charles Leclerc, che per ben 7 volte è risultato il più incisivo in qualifica. Il monegasco ha “bruciato” ogni avversario in Bahrain, Australia, Miami, Spagna, ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) L’odierna giornata di sabato 3 settembre sarà dedicata alledel Gran Premio d’di F1. La griglia di partenza sarà determinata seguendo il format classico. Pertanto farà fede il tempo sul giro secco, da ottenere nella fase decisiva di una sessione che comincerà con il cosiddetto Q1, al quale prenderanno parte tutti e 20 i piloti. Solamente i 15 più veloci guadagneranno accesso al Q2, mentre i peggiori cinque saranno eliminati. Il processo sarà quindi reiterato, allo scopo di far partecipare al Q3 solamente i 10 uomini più rapidi, quelli destinati a giocarsi la pole position. A proposito di pole position, nella stagione corrente il migliore sul giro singolo è indubbiamente Charles Leclerc, che per ben 7 volte è risultato il più incisivo in qualifica. Il monegasco ha “bruciato” ogni avversario in Bahrain, Australia, Miami, Spagna, ...

