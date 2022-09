“Era rigore”: caos Fiorentina-Juventus, scoppia la polemica (Di sabato 3 settembre 2022) Fiorentina-Juventus, caos e polemiche durante la sfida allo stadio Artemio Franchi. I tifosi danno il via alle polemiche: “Era rigore”. Il primo tempo di Fiorentina-Juventus ha tenuto i tifosi incollati alla tv. Oltre ai supporters di entrambe le formazioni presenti allo stadio Artemio Franchi di Firenze, anche sul divano in tantissimi non hanno potuto fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 settembre 2022)e polemiche durante la sfida allo stadio Artemio Franchi. I tifosi danno il via alle polemiche: “Era”. Il primo tempo diha tenuto i tifosi incollati alla tv. Oltre ai supporters di entrambe le formazioni presenti allo stadio Artemio Franchi di Firenze, anche sul divano in tantissimi non hanno potuto fare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GiovaAlbanese : Rigore netto, Perin c'era. #FiorentinaJuve 1-1 ?? - gippu1 : Erano oltre 12 anni che un portiere del Napoli non parava un rigore in casa: prima di #Meret, l'ultimo era stato Mo… - Pibeciclide : Come può permettersi l'arbitro di interrompere un'azione per andare a vedere il VAR? E se dopo aver visto il video… - Pibeciclide : Come può permettersi l'arbitro di interrompere un'azione per andare a vedere il VAR? E se dopo aver visto il video… - milano948 : RT @Pep204: Paredes era letteralmente da cacciare… Fallo di mano che causa il rigore e due entrate ignobili con Doveri a 1 metro che osserv… -