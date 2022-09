Derby Milan-Inter, Pioli: “Può essere un’altra stagione importante” (Di sabato 3 settembre 2022) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo il Derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 settembre 2022) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato a 'TV' dopo il, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023

AntoVitiello : ?? #Milan arrivato allo stadio... Ci siamo ??? #derby #MilanInter - AntoVitiello : In arrivo a Milano il nuovo proprietario del #Milan, Gerry #Cardinale. Confermata la sua presenza a #SanSiro domani… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - RadioRossonera : ???? #MilanInter #Giroud ha una dedica speciale per la vittoria nel derby ?? - SavoChri : RT @perseguitatoak: Vi ricordate quando narravano la favoletta che i derby sono roba loro? Il tutto perché li vincevano in piena banter era… -