Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 12 | 30

Viabilità DEL 02 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO RALLENTATO PER CHI PERCORRE LA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO. TRAFFICO INTENSO SULLA SR 509 FORCA D'ACERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER ATINA E BELMONTE CASTELLO NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA CASAMARI NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULL'ARDEATINA TRA VIA DEI CASTELLI RomaNI E SANTA PALOMBA NELLE DUE DIREZIONI. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

Al via l'ultimo fine settimana di controesodo - Agenzia Nova In particolare, Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di domani, sabato 3 ... arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 'Appia' assicura i collegamenti tra Roma e le ...