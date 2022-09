Ultime Notizie Roma del 02-09-2022 ore 12:10 (Di venerdì 2 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale con una buona giornata Un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio le autorità russe di occupazione della Regione Ucraina in cui si trova la centrale nucleare zaporizhia a cercano in tutti i modi di impedire la missione dell’ Aia di conoscere la Reale situazione nell’impianto oltre di informazioni manipolate false sulla visita degli esperti o non lo sostiene l’agenzia per l’energia atomica Ucraina energoteam citata dalla stampa di Chi è l’uomo che ha inventato la vita della vicepresidente Argentina Cristina kirchner le ha puntato la pistola verso la festa sparato ma il colpo non è partito lo ha detto il presidente argentino Alberto Fernandez in un messaggio sulla televisione Nazionale definendo l’accaduto l’incidente più grave da quando abbiamo recuperato la democrazia nel 1983 Fernandez peso state leader ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 settembre 2022)dailynews radiogiornale con una buona giornata Un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio le autorità russe di occupazione della Regione Ucraina in cui si trova la centrale nucleare zaporizhia a cercano in tutti i modi di impedire la missione dell’ Aia di conoscere la Reale situazione nell’impianto oltre di informazioni manipolate false sulla visita degli esperti o non lo sostiene l’agenzia per l’energia atomica Ucraina energoteam citata dalla stampa di Chi è l’uomo che ha inventato la vita della vicepresidente Argentina Cristina kirchner le ha puntato la pistola verso la festa sparato ma il colpo non è partito lo ha detto il presidente argentino Alberto Fernandez in un messaggio sulla televisione Nazionale definendo l’accaduto l’incidente più grave da quando abbiamo recuperato la democrazia nel 1983 Fernandez peso state leader ...

