Tredicesima tappa Vuelta 2022: Pedersen impone la sua legge (Di venerdì 2 settembre 2022) Marc Pedersen ha vinto in volata la Tredicesima tappa Vuelta 2022, la Ronda-Montillia di 191 km. Il corridore danese della Tek Segafredo, maglia verde, ha preceduto il francese Bryan Coquard e il tedesco Pascal Ackermann. Sempre in maglia rossa il belga Evanapoel. Tredicesima tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? Frazione pianeggiante fino alla salitella finale di Montillia dove Pedersen ha fatto la differenza. Sono tre i fuggitivi di giornata: Van der Berg, Okamika e Bou, che portano a tre minuti il vantaggio sul gruppo. Lentamente, però, il plotone si avvicina per merito della Tek Segafredo, Bikeexchange e Bora. È il tedesco Ackermann a lanciare lo sprint, ma viene superato e sconfitto da Mads ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 settembre 2022) Marcha vinto in volata la, la Ronda-Montillia di 191 km. Il corridore danese della Tek Segafredo, maglia verde, ha preceduto il francese Bryan Coquard e il tedesco Pascal Ackermann. Sempre in maglia rossa il belga Evanapoel.: COSA È ACCADUTO? Frazione pianeggiante fino alla salitella finale di Montillia doveha fatto la differenza. Sono tre i fuggitivi di giornata: Van der Berg, Okamika e Bou, che portano a tre minuti il vantaggio sul gruppo. Lentamente, però, il plotone si avvicina per merito della Tek Segafredo, Bikeexchange e Bora. È il tedesco Ackermann a lanciare lo sprint, ma viene superato e sconfitto da Mads ...

sportface2016 : #Vuelta2022, classifiche aggiornate dopo tredicesima tappa: #Evenepoel sempre in maglia rossa. #Pedersen consolida… - sportface2016 : #Vuelta2022, risultati e ordine di arrivo tredicesima tappa: colpo di Mads #Pedersen - sportface2016 : Ciclismo, #Vuelta2022: #Ayuso positivo al #Covid19, ma prenderà parte alla tredicesima tappa - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 13.15 per la partenza della tappa odierna de #LaVuelta22. - infoitsport : TREDICESIMA TAPPA Vuelta 2022 oggi in diretta tv e streaming, orari e programma -