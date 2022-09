Terra amara da Lunedì 5 Settembre trainerà Pomeriggio 5 su richiesta della conduttrice (Di venerdì 2 settembre 2022) Terra amara traina Pomeriggio 5 Proprio come tutti i suoi colleghi, anche Barbara D’Urso sta per tornare su Canale 5. Dopo la lunga pausa estiva, sarà di nuovo al timone di Pomeriggio 5. Negli ultimi anni, il programma ha subito diversi cambiamenti che, in un modo o nell’altro, hanno penalizzato gli ascolti. Questa volta, però, sembra che Mediaset abbia trovato un L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di venerdì 2 settembre 2022)traina5 Proprio come tutti i suoi colleghi, anche Barbara D’Urso sta per tornare su Canale 5. Dopo la lunga pausa estiva, sarà di nuovo al timone di5. Negli ultimi anni, il programma ha subito diversi cambiamenti che, in un modo o nell’altro, hanno penalizzato gli ascolti. Questa volta, però, sembra che Mediaset abbia trovato un L'articolo proviene da MediaTurkey.

MEDIATURKEYSOAP : Terra amara da Lunedì 5 Settembre trainerà Pomeriggio 5 su richiesta della conduttrice - MEDIATURKEYSOAP : Mediaset scambia di orario le soap Terra Amara e Un Altro domani senza avvertire. Fan in rivolta - redazionetvsoap : #TerraAmara Dopo il gran rifiuto di Zuleyha, il nostro Yilmaz proverà a rifarsi una vita! Ma non saranno tutte rose… - twittaminemo : @1vs100tw @MasterAb88 Terra amara dalle 16:30 alle 17:25 - napoliforever89 : RT @ZeusMega: #AscoltiTv: Botto per #UnAltroDomani con 2.041.000 mln e il 22.39% di share. A me fa piacere perché merita, però mi sorge il… -