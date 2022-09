Silvia, chi è la figlia malata di Sonia Bruganelli e Bonolis: “Non è indipendente e fa male” (Di venerdì 2 settembre 2022) Silvia Bonolis è la figlia di Paolo Bonolis e di sua moglie Sonia Bruganelli. In diverse occasioni, i due hanno parlato della malattia che l’affligge e rende difficile la sua vita, un problema cardiaco insorto alla nascita che Bonolis definisce “molto grave”. “È stata operata e dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori”, ha dichiarato ancora il conduttore. In origine, Silvia aveva un danno cardiaco a cui i medici avrebbero potuto porre rimedio con un’operazione. L’intervento, purtroppo, non è andato a buon fine, o almeno non del tutto, dal momento che la piccola ha avuto un infarto e una serie di altri danni. I suoi disturbi, al momento, si limitano all’area neurologica, senza estendersi a quella cognitiva. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 settembre 2022)è ladi Paoloe di sua moglie. In diverse occasioni, i due hanno parlato della malattia che l’affligge e rende difficile la sua vita, un problema cardiaco insorto alla nascita chedefinisce “molto grave”. “È stata operata e dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori”, ha dichiarato ancora il conduttore. In origine,aveva un danno cardiaco a cui i medici avrebbero potuto porre rimedio con un’operazione. L’intervento, purtroppo, non è andato a buon fine, o almeno non del tutto, dal momento che la piccola ha avuto un infarto e una serie di altri danni. I suoi disturbi, al momento, si limitano all’area neurologica, senza estendersi a quella cognitiva. ...

