Serie A a risparmio energenitico: le nuove direttive (Di venerdì 2 settembre 2022) La Serie A vara il piano per il risparmio energetico Anche la Serie A si adatta ai tempi e visti gli aumenti dei prezzi di gas e luce ha attuato un piano per il risparmio energetico. In occasione di tutte le partite di Campionato, già a partire dalla quinta giornata, saranno ridotti i tempi di accensione delle luci degli stadi, con un tetto massimo di quattro ore di utilizzo delle stesse. Inoltre, nelle gare con inizio tra le ore 12.30 e le ore 18, è stato ridotto da 90 minuti a 60 minuti prima della partita il momento di piena accensione necessario per calibrare gli strumenti a supporto della direzione di gara (VAR e GLT). In tal modo, si avrà una riduzione dei tempi di illuminazione di circa il 25%. In aggiunta, gli uffici della Lega, insieme con Andrea Cardinaletti, neo-consulente della ...

