Sepoltura dei feti, Giuditta Pini (Pd): “FdI vuole smontare la 194 gradualmente, i cimiteri sono solo il primo passo” (Di venerdì 2 settembre 2022) “cimiteri simili a quelli dell’inchiesta di Tpi ci sono anche a Roma e in altre città, ne sono certa. La strategia di FdI è nota, ed è quella di criminalizzare le donne che decidono di abortire, e di creare una narrazione per cui culturalmente siano sempre più sole e colpevolizzate. Il fatto che venga portata dentro le istituzioni è ancora più grave e preoccupante, perché nelle istituzioni bisognerebbe rispettare la legge, la volontà delle persone, e le posizioni di quelli che la pensano diversamente”; così Giuditta Pini, deputata del Pd e relatrice della legge sulla riforma del sistema funerario durante la scorsa legislatura, commenta la proposta del senatore meloniano Luca De Carlo di rendere obbligatoria la Sepoltura dei feti al di sotto delle 28 settimane di ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) “simili a quelli dell’inchiesta di Tpi cianche a Roma e in altre città, necerta. La strategia di FdI è nota, ed è quella di criminalizzare le donne che decidono di abortire, e di creare una narrazione per cui culturalmente siano sempre più sole e colpevolizzate. Il fatto che venga portata dentro le istituzioni è ancora più grave e preoccupante, perché nelle istituzioni bisognerebbe rispettare la legge, la volontà delle persone, e le posizioni di quelli che la pensano diversamente”; così, deputata del Pd e relatrice della legge sulla riforma del sistema funerario durante la scorsa legislatura, commenta la proposta del senatore meloniano Luca De Carlo di rendere obbligatoria ladeial di sotto delle 28 settimane di ...

