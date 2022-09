Presidente Azerbaigian in Italia | rapporti sempre più stretti

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? ha ricevuto il Presidente della Repubblica dell'#Azerbaigian ???? Ilham #Aliyev - tg2rai : E' in #Italia il presidente dell'#Azerbaigian. L'incontro prima con il capo dello Stato #Mattarella poi con il prem… - caselli_s : RT @putino: L'Azerbaigian intende raddoppiare le esportazioni di gas verso l'Europa, ha dichiarato il Presidente Ilham Aliyev. Baku intende… - PietroLaureano : RT @AmbasciataAZE: Si è svolta la cerimonia di scambio degli accordi firmati, relativi all'istituzione dell'Italy-Azerbaijan University, al… - PietroLaureano : RT @AmbasciataAZE: Il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Signor Ilham Aliyev ha avuto un incontro con il Presidente del Consiglio… -

Una visita di lavoro con tante sfaccettature quella deldell'Ilham Aliyev in Italia l'1 e il 2 settembre. Oltre ad inaugurare la nuova sede dell'ambasciata dell'nel cuore di Roma dove nasce anche il Centro culturale del ...Ildell', Ilham Aliyev , si è recato in Italia per una due giorni di lavoro a inizio mese. Una visita breve ma intensa, che lo ha condotto da Roma a Cernobbio, durante la quale è ...Roma, 2 set. (askanews) - Una visita di lavoro con tante sfaccettature quella del presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev in Italia l'1 e il ...ROMA (ITALPRESS) - Si è svolta nella nuova sede dell'Ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian in Italia, a Roma, la cerimonia di scambio degli accordi ...