Juventus, si stringe il cerchio in lista Uefa: può restare fuori (Di venerdì 2 settembre 2022) Dopo la conclusione del calciomercato, Allegri deve decidere chi inserire nella lista Uefa della sua Juventus. Dopo i due pareggi consecutivi contro la Sampdoria e la Roma, la Juventus nel turno infrasettimanale ha battuto 2-0 lo Spezia di Gotti con le reti di Dusan Vlahovic (un altro su punizione dopo quello siglato contro il team Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Juve, il Chelsea ci prova per Zakaria. Offerta di prestito con diritto di riscatto: il tempo però stringe TUTTO mercato WEB Zakaria è vicino al Chelsea, altra probabile uscita in casa Juventus Il Chelsea nelle ultime ore ha aumentato i contatti con la Juventus, l'obiettivo è portare a Londra Denis Zakaria ... Blog: Juve-Spezia, ovvero la solita Juve alla camomilla... Blog Calciomercato.com: Nel momento in cui inizio a scrivere, mancano circa 20 ore alla fine del Calciomercato e onestamente mi viene da tirare un sospiro di sollievo! Finalmente ...