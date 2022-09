Juventus, Allegri in conferenza: “Vlahovic out? Ci penserò” (Di venerdì 2 settembre 2022) Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Juventus: indizio su Vlahovic La Juventus si prepara alla gara del Franchi contro la Fiorentina, in programma domani alle 15:00. Massimiliano Allegri vuole… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 2 settembre 2022)ha parlato inalla vigilia di Fiorentina-: indizio suLasi prepara alla gara del Franchi contro la Fiorentina, in programma domani alle 15:00. Massimilianovuole… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

DiMarzio : .@juventusfc | Massimiliano #Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la @acffiorentina - SkySport : ULTIM'ORA #JUVENTUS #Allegri: 'Domani partita più difficile, non più importante. #Paredes? Aumenta la qualità dei c… - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, le convocazioni di #Allegri per la @acffiorentina - miki_cr01 : Allegri se si presenta con Kostic-Milik-Di Maria, non fa una cagata. Vlahovic può entrare nel secondo tempo, senza… - SerafinoApAcHe : Allegri ha fatto rinnovare De Sciglio per metterlo sempre titolare ! ???? #Juventus -