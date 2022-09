Insigne, che beffa: decisione irreversibile, l’ex Napoli mastica amaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Come va l’avventura di Lorenzo Insigne in MLS? Ad oggi c’è una decisone ormai irreversibile del tecnico Bradley, un boccone amaro da mandare giù… Nella MLS si parla tanto italiano in questa stagione. E’ in particolare il Toronto FC ad aver portato in terra americana tantissimi giocatori italiani provenienti dalla Serie A. Un esodo importante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Come va l’avventura di Lorenzoin MLS? Ad oggi c’è una decisone ormaidel tecnico Bradley, un bocconeda mandare giù… Nella MLS si parla tanto italiano in questa stagione. E’ in particolare il Toronto FC ad aver portato in terra americana tantissimi giocatori italiani provenienti dalla Serie A. Un esodo importante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SteAsroma1927 : @Cicciputaiutami @Paolo_Bargiggia @Atalanta_BC @acffiorentina @Inter @juventusfc @OfficialSSLazio @acmilan… - dnaJuve27 : Io, avevo capito che fosse il nuovo insigne (già dimenticato)... Una sorta di Maradona... Il nuovo re di naples. P… - Salvatoresdino1 : RT @mille9ventisei: @Salvatoresdino1 downgrade in porta senza Ospina, nella mediana uno come Ruiz che ti da regia lunga e ha gol da fuori n… - mille9ventisei : @Salvatoresdino1 downgrade in porta senza Ospina, nella mediana uno come Ruiz che ti da regia lunga e ha gol da fuo… - WalterWhiteNH : @DiegoDeLucaTwit Successivi sono figli di quella spaccatura, compreso l’ammutinamento, dove insigne suo malgrado an… -