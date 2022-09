Il ministro degli Affari digitali giapponese vuole porre fine all’utilizzo dei floppy disk (Di venerdì 2 settembre 2022) I floppy disk sembrano un ricordo lontano, vintage. Si tratta infatti di un tipo di supporto per l’archiviazione digitale usato soprattutto dagli anni ’70 (di preciso entrò in commercio nel 1972) agli anni ’90, quando vennero sostituiti da supporti più tecnologici e funzionali, come le chiavette e poi i sistemi di archiviazione come il Cloud. Ad oggi, in Giappone i floppy disk sono ancora molto diffusi e utilizzati soprattutto nella burocrazia. LEGGI ANCHE > L’astronauta scopre floppy disk del 1995 a bordo della stazione spaziale Taro Kono dichiara guerra ai floppy disk (e non solo) Il ministro degli Affari digitali Taro Kono vorrebbe che le procedure che ancora richiedono supporti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Isembrano un ricordo lontano, vintage. Si tratta infatti di un tipo di supporto per l’archiviazione digitale usato soprattutto dagli anni ’70 (di preciso entrò in commercio nel 1972) agli anni ’90, quando vennero sostituiti da supporti più tecnologici e funzionali, come le chiavette e poi i sistemi di archiviazione come il Cloud. Ad oggi, in Giappone isono ancora molto diffusi e utilizzati soprattutto nella burocrazia. LEGGI ANCHE > L’astronauta scopredel 1995 a bordo della stazione spaziale Taro Kono dichiara guerra ai(e non solo) IlTaro Kono vorrebbe che le procedure che ancora richiedono supporti ...

NicolaMorra63 : Era dicembre del 2020, ed il Ministro degli esteri #DiMaio, solennemente, annunciava il ritorno di Chico Forti in I… - ItaliaViva : Ci sono poche cose che mi danno serenità come l'essere dalla parte opposta di #DiMaio in questa campagna elettorale… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | C'è una 'sottilissima linea a separare gli Usa da diventare parte in conflitto' le forze anti-russe 'non… - TorcoAlb : RT @NicolaMorra63: Era dicembre del 2020, ed il Ministro degli esteri #DiMaio, solennemente, annunciava il ritorno di Chico Forti in Italia… - SumaLoredana : RT @ByeCiaone: Il ministro degli Esteri ungherese. La guerra in Ucraina, ha portato a un catastrofico indebolimento dell'Europa e della UE… -