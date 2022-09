Fratoianni contro Freni (Lega) sull’inchiesta di Tpi: “Scenario preoccupante” (Di venerdì 2 settembre 2022) ? “Questa idea che l’idea la Lega e Fratelli d’Italia hanno diffuso nel Paese, e cioè che il reddito sia competitivo e sia un competitor addirittura sleale nei confronti del lavoro è del tutto infondata”, così Nicola Fratoianni nel corso della puntata di ieri di In Onda, in cui ha difeso la misura dalle critiche del sottosegretario leghista all’Economia Federico Freni, richiamando l’inchiesta di Tpi sui lavoratori stagionali in Salento da cui “vien fuori immagine preoccupante, proposte di 2 euro 50 l’ora, proposte con busta paga a nero e senza ferie”. Esclusivo TPI – Altro che reddito di cittadinanza: ecco le umilianti condizioni a cui sono sottoposti i lavoratori stagionali VIDEO “Persone che hanno bisogno di lavorare ma che non ne hanno voglia di fronte a proposte dignitose, fatte di diritti, salari adeguati, ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) ? “Questa idea che l’idea lae Fratelli d’Italia hanno diffuso nel Paese, e cioè che il reddito sia competitivo e sia un competitor addirittura sleale nei confronti del lavoro è del tutto infondata”, così Nicolanel corso della puntata di ieri di In Onda, in cui ha difeso la misura dalle critiche del sottosegretario leghista all’Economia Federico, richiamando l’inchiesta di Tpi sui lavoratori stagionali in Salento da cui “vien fuori immagine, proposte di 2 euro 50 l’ora, proposte con busta paga a nero e senza ferie”. Esclusivo TPI – Altro che reddito di cittadinanza: ecco le umilianti condizioni a cui sono sottoposti i lavoratori stagionali VIDEO “Persone che hanno bisogno di lavorare ma che non ne hanno voglia di fronte a proposte dignitose, fatte di diritti, salari adeguati, ...

FrancescoBonif1 : Il Pd in tv si dice a parole a favore dell’agenda Draghi, poi a Piombino scende in piazza contro il rigassificatore… - MatteoRichetti : Anche per me grande orgoglio ???? Poi penso che avete fatto alleanza con chi ha votato contro la fiducia al suo Gove… - CarloCalenda : L’Italia che non cambia. Altro che agenda repubblicana di Draghi. Letta è fermo all’Unione. Tutti contro i “fascist… - ftelia2012 : @mariannamadia @coldiretti Votiamo Giorgia: il PD e’ un partito di potere che non ha nessuna idea di come uscire da… - gattoluigi : RT @unione_popolare: De Magistris a #TG2Post :' I programmi sono belli ma sono forti se camminano su persone credibili. Fratoianni e Bonell… -