Francesco Chiofalo | il messaggio dopo il brutto malore | “Mi si è paralizzato completamente…”

(Di venerdì 2 settembre 2022)e ill’incidente e il ricovero che ha lasciato tutti senza parole: ecco i dettagli Oggi con il suo fascino, la sua bellezza e il suo carattere forte e determinato ha conquistato il mondo dello spettacolo e dei social. Tutti lo conoscono per la sua partecipazione al programma Temptation Island con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, il suo sopranome era “Lenticchio” : stiamo parlando proprio di lui,. Proprietario di una GuestHouse a Roma, egli ha partecipato al famoso reality La pupa e il Secchione show. Di recente, però ha dovuto subire un intervento lasciando tutti senza parole e preoccupando i fan. curiosità (fotoo web)Originario di Roma, sin da piccolo si appassiona per lo sport e comincia a praticare il Rugby in ...

redazionerumors : L'ex protagonista de 'La pupa e il secchione' Francesco Chiofalo è tornato sui social per raccontare ai fan il malo… - infoitsalute : Francesco Chiofalo svela cosa gli è successo dopo il ricovero d'urgenza - infoitsalute : Francesco Chiofalo e il racconto shock: “Sono stato piuttosto male, c’entra l’operazione al cervello” - infoitcultura : Francesco Chiofalo, gamba paralizzata e tremolante: 'C'entra il tumore...' - infoitsalute : Francesco Chiofalo: “Sono rimasto paralizzato per 4 giorni” -

Gossipracconta l'"incubo" in ospedale: "È stato terribile[...] L'ex concorrente di Temptation Island, Uomini e donne e La pupa e il secchione aveva subit [...] Lì, era stata ...Gossipracconta l'"incubo" in ospedale: "È stato terribile[...] L'ex concorrente di Temptation Island, Uomini e donne e La pupa e il secchione aveva subit [...] Non ha mai nascosto ...Francesco Chiofalo torna su Instagram per raccontare il malore che lo ha colpito nel bel mezzo di una serata in discoteca a Catania. Gamba e ...Francesco Chiofalo aggiorna i suoi fan sui social. Francesco Chiofalo ha detto che ultimamente le cose non sono andate molto per il verso giusto. Vediamo che cosa ha detto Francesco Chiofalo… Leggi ...