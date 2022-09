F1, scatta il weekend del GP d’Olanda, Max Verstappen vuole proseguire nel suo dominio, la Ferrari risponderà? (Di venerdì 2 settembre 2022) Prende ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e seconda tappa del trittico post-vacanze agostane. Dopo il ritorno in pista di Spa-Francorchamps, il Circus si sposta di qualche chilometro e torna subito in azione sul tracciato di Zandvoort, in casa di Max Verstappen. Guardando al lay-out della pista che si affaccia sul Mare del Nord, siamo in uno scenario completamente differente rispetto alla scorsa settimana. Dai lunghissimi tratti di velocità di Spa, infatti, si passa alle curve di Zandvoort, un tracciato vecchio stile con la sede stradale particolarmente stretta e pochissimi tratti rettilinei. Sulla carta, per quello che può valere, la Ferrari potrebbe trovarsi in un territorio di caccia ideale per le caratteristiche della F1-75, ma il vantaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Prende ufficialmente il via il fine settimana del Gran Premio, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e seconda tappa del trittico post-vacanze agostane. Dopo il ritorno in pista di Spa-Francorchamps, il Circus si sposta di qualche chilometro e torna subito in azione sul tracciato di Zandvoort, in casa di Max. Guardando al lay-out della pista che si affaccia sul Mare del Nord, siamo in uno scenario completamente differente rispetto alla scorsa settimana. Dai lunghissimi tratti di velocità di Spa, infatti, si passa alle curve di Zandvoort, un tracciato vecchio stile con la sede stradale particolarmente stretta e pochissimi tratti rettilinei. Sulla carta, per quello che può valere, lapotrebbe trovarsi in un territorio di caccia ideale per le caratteristiche della F1-75, ma il vantaggio ...

sportli26181512 : Formula 1, GP Belgio le qualifiche in diretta live da Spa. Ora le Libere 3: Riparte il weekend del GP del Belgio co… - palermo24h : Scatta il controesodo, weekend da bollino rosso anche in Sicilia - Ravenna24ore : Temporali in arrivo nel weekend, scatta l’allerta meteo -