F1 GP Olanda 2022, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 2 settembre 2022) Le qualifiche del GP di Olanda 2022 a Zandvoort saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Nuova caccia alla pole, la quindicesima stagionale, che si disputerà sullo splendido tracciato olandese, quello di casa per il leader del Mondiale Verstappen. Leclerc proverà a stargli davanti in qualifica, prima, però, è tempo di seguire le FP3 della durata di un’ora che serviranno a piloti e team per gli ultimi settaggi. Le prove libere 3 avranno inizio alle ore 12 di sabato 3 settembre e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con diretta streaming su Sky Go. Alle ore 15 spazio alle qualifiche, diretta ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Ledel GP dia Zandvoort saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Nuova caccia alla pole, la quindicesima stagionale, che si disputerà sullo splendido tracciato olandese, quello di casa per il leader del Mondiale Verstappen. Leclerc proverà a stargli davanti in qualifica, prima, però, è tempo di seguire le FP3 della durata di un’ora che serviranno a piloti e team per gli ultimi settaggi. Le prove libere 3 avranno inizio alle ore 12 di sabato 3 settembre e saranno visibili intv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, consu Sky Go. Alle ore 15 spazio alle...

