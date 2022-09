Elezioni: lista Cappato deposita ricorso dopo esclusione per firme digitali (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, durante una conferenza stampa online, il ricorso d'urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile) depositato da parte della lista 'Referendum e Democrazia con Cappato', dopo l'esclusione alle Elezioni 2022, finalizzato a ottenere l'ammissione della lista nella circoscrizione della Lombardia. "Se il giudice non dovesse accogliere il ricorso, chiederemo di sollevare una questione di legittimità costituzionale, per la palese irragionevolezza del presunto divieto di presentazione in forma elettronica di liste in occasione delle Elezioni, laddove, come sappiamo, da più di un anno la stessa identica procedura è ammessa invece per iniziative di un valore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi, durante una conferenza stampa online, ild'urgenza (ex articolo 700 del codice di procedura civile)to da parte della'Referendum e Democrazia con',l'alle2022, finalizzato a ottenere l'ammissione dellanella circoscrizione della Lombardia. "Se il giudice non dovesse accogliere il, chiederemo di sollevare una questione di legittimità costituzionale, per la palese irragionevolezza del presunto divieto di presentazione in forma elettronica di liste in occasione delle, laddove, come sappiamo, da più di un anno la stessa identica procedura è ammessa invece per iniziative di un valore ...

