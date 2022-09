Crolla il prezzo del gas. Von der Leyen: “Tetto per quello russo”. Cremlino: “Stop in Europa”. Nord Stream senza tecnologia nuova (Di venerdì 2 settembre 2022) Crolla il prezzo del gas con la speculazione che dopo i recenti aumenti scommette sulla ripresa da domani, come previsto, delle fornitura russe attraverso il Nord Stream, dopo uno Stop di tre giorni per manutenzione. Il contratto Ttf ad Amsterdam, che fa da riferiemento per il metano in Europa, segna un calo del 15% a 206 euro al megawattora. BOTTA E RISPOSTA TRA L'UE E MOSCA - "Sono delle ferma convinvzione che è tempo di un Tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa", ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Se i Paesi ostili metteranno un Tetto ai prezzi sulle risorse energetiche russe, Mosca fornirà petrolio solo ai Paesi che si adeguano alle condizioni del ... Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 settembre 2022)ildel gas con la speculazione che dopo i recenti aumenti scommette sulla ripresa da domani, come previsto, delle fornitura russe attraverso il, dopo unodi tre giorni per manutenzione. Il contratto Ttf ad Amsterdam, che fa da riferiemento per il metano in, segna un calo del 15% a 206 euro al megawattora. BOTTA E RISPOSTA TRA L'UE E MOSCA - "Sono delle ferma convinvzione che è tempo di unaldel gas dai gasdotti russi in", ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der. "Se i Paesi ostili metteranno unai prezzi sulle risorse energetiche russe, Mosca fornirà petrolio solo ai Paesi che si adeguano alle condizioni del ...

